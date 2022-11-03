Нападавший на мужа Пелоси находился в США незаконно

По данным The Washington Post, его могут депортировать

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Дэвид Депепи, обвиняемый в нападении на Пола Пелоси - мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, является гражданином Канады и в США находился без визы, ему может грозить депортация. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post со ссылкой на сообщение Министерства внутренней безопасности (МВБ).

"Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) подала иммиграционный ордер на задержание гражданина Канады Дэвида Депепи в окружную тюрьму Сан-Франциско 1 ноября после его задержания 28 октября", - сообщило ведомство изданию по электронной почте.

Как отмечает газета, иммиграционная полиция, входящая в структуру МВБ, направляет ордеры правоохранительным органам штата и местного уровня с просьбой уведомить их заранее о том, что иностранный гражданин будет отпущен. Его могут и депортировать. Однако вопрос депортации относится к сфере гражданского разбирательства, и оно начинается после завершения уголовных дел. В Калифорнии, где проживают миллионы мигрантов, действуют законы, которые мешают иммиграционным властям депортировать иммигрантов, задержанных за преступления, указывает издание. Однако в законодательстве есть исключения для людей "со значительным уголовным прошлым". В этой связи пока неясно, как именно будет развиваться дело Депепи.

Издание указывает, что Депепи въехал в США легально в марте 2008 года через Мексику. Канадцам, которые приезжают в США по делам или на отдых, обычно не нужны визы, отметили в МВБ. Депепи пустили в США как "временного посетителя". Находиться без визы в США приехавшим на отдых канадцам можно до шести месяцев. Ведомство не сообщило изданию, когда именно истек срок действия разрешения Депепи на пребывание в США.

Газета также получила комментарий пресс-секретаря МИД Канады Шарлотты Маклеод. Она отметила, что "канадские чиновники взаимодействуют с местными властями, чтобы получить больше информации".

О нападении на дом Пелоси

28 октября пресс-служба Нэнси Пелоси проинформировала, что злоумышленник ворвался в ее дом в Сан-Франциско (штат Калифорния) и напал на ее мужа. 82-летний Пол Пелоси был успешно прооперирован в связи с полученным переломом костей черепа и серьезными повреждениями правой руки и кистей.

В понедельник прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинения мужчине, напавшему с молотком на мужа спикера Палаты представителей. Дэвиду Депепи инкриминируется вооруженное нападение на члена семьи госслужащего США, что грозит 30 годами тюрьмы, и совершение других правонарушений. Отдельно обвинения против Депепи выдвинули власти Сан-Франциско. Окружной прокурор Брук Дженкинс заявила, что нападение было политически мотивированным. Во вторник в суде в Сан-Франциско Депепи не признал вину ни по одному из предъявленных ему обвинений.