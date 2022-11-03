Лидеры Объединенной гражданской партии Белоруссии получили от 1 до 2,5 года колонии

Суд Первомайского района Минска вынес приговор Николаю Козлову, Оксане Алексеевой и Антонине Ковалевой, сообщили в партии

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Суд Первомайского района Минска приговорил лидеров Объединенной гражданской партии (ОГП) к лишению свободы на сроки от одного до двух с половиной лет с отбыванием наказания в колонии. Об этом говорится в сообщении партии, опубликованном в четверг в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Объявлен приговор лидерам ОГП: Николаю Козлову - 2,5 года колонии, Оксане Алексеевой - 1,5 года, Антонине Ковалевой - один год", - говорится в сообщении.

Ранее представитель Следственного комитета Белоруссии по городу Минску сообщал, что задержанного председателя ОГП Козлова обвиняют в организации и участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых победу одержал Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных ведомств. Против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе по обвинению в призывах к захвату власти, создании экстремистских формирований, заговоре с целью захвата власти и покушении на теракт.