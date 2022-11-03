Пострадавшую в давке в Сеуле россиянку выписали из больницы

В посольстве РФ в Республике Корея оценили ее состояние как удовлетворительное

СЕУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Пострадавшая при давке в центре Сеула россиянка вышла из больницы через несколько дней после инцидента, состояние ее здоровья описывается как удовлетворительное. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Республике Корея.

"Насколько нам известно, она вышла [из больницы] через один - два дня [после трагедии]. Девушка помогала семьям решать какие-то вопросы - она была знакома с погибшими. С ней все в порядке", - рассказали в консульском отделе посольства. Его заведующий Денис Абдрашиков подчеркнул, что девушка пережила сильное эмоциональное потрясение в связи с трагедией в районе Итхэвон.

В посольстве рассказали, что тела двух россиянок, погибших в давке, будут отправлены в пятницу из Тонхэ во Владивосток паромом. "Завтра тела двух девушек отправят во Владивосток. Завтра туда [на место отправки парома] поедет консул и обеспечит сопровождение. <...> Все идет по плану", - рассказали в дипломатической миссии. Вскоре будет отправлено тело еще одной россиянки - в отсутствие родственников в Южной Корее этим вопросом занимается посольство. Всего в давке погибли четыре россиянки, тело последней будет кремировано.

Финансовая помощь от Южной Кореи

Южнокорейские власти "ускорили процесс" выдачи компенсации родственникам погибших иностранцев, отметил заведующий консульским отделом. Семьи погибших могут ожидать финансовую помощь "на днях". Посольство оказывает необходимое содействие - правительство Республики Корея выдает деньги под гарантии дипломатов.

Ранее правительство Республики Корея в лице министра иностранных дел Пак Чина и премьер-министра Хан Док Су подтвердило, что власти страны планируют оказать равноценную помощь родственникам умерших иностранцев. По данным СМИ, будет выплачена компенсация в размере 20 млн вон ($14 тыс.). Помимо этого, власти Южной Кореи возьмут на себя похоронные расходы на сумму до 15 млн вон ($10,5 тыс.). Как рассказал заведующий консульским отделом российского посольства, этого должно хватить на транспортировку тел погибших россиянок.

Помощь будет оказана и пострадавшим: в зависимости от тяжести травм они могут получить от 5 до 10 млн вон ($3,5 тыс. - $6,9 тыс.).

Денис Абдрашиков добавил, что посольству РФ в Сеуле в решении вопросов, связанных с гибелью россиянок в давке, оказывает содействие генконсульство Республики Корея во Владивостоке и представительство МИД РФ в том же городе. Активно идут на сотрудничество представители южнокорейской полиции, МИД и других органов.