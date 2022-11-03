Экс-замгубернатора Томской области Гурдину продлили арест до 19 декабря

Он обвиняется в использовании двух поддельных дипломов и в растрате бюджетных средств

ТОМСК, 3 ноября. /ТАСС/. Бывшему заместителю губернатора Томской области Юрию Гурдину, обвиняемому в использовании двух поддельных дипломов и в растрате бюджетных средств, выделенных по нацпроекту "Образование", продлили арест до 19 декабря, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судейского сообщества Томской области.

"Постановлением Октябрьского районного суда г. Томска <…> ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Гурдина Ю. М. удовлетворено. Срок содержания под стражей продлен до 19 декабря 2022 года", - отметили в пресс-службе.

Гурдина арестовали 13 июля по обвинению в организации растраты бюджетных средств. По данным следствия, Гурдин с августа 2020 года по ноябрь 2021-го руководил действиями директора одного из фондов Томской области для совершения растраты не менее 70 млн рублей, выделенных из областного бюджета в рамках нацпроекта "Образование". Вначале двухмесячный арест продлили до 8 ноября.

Также в отношении бывшего чиновника возбудили второе уголовное дело - его подозревают в использовании двух поддельных дипломов томских университетов при устройстве на работу в администрацию Томской области.

Фонд, через который, по версии следствия, произвели растрату, создавался в 2016 году для привлечения инвестиций в Томскую область. В частности, ему предстояло заниматься формированием положительного инвестиционного имиджа региона, а также развитием международных связей в экономике, науке и технике, образовании и других областях.