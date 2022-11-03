Силы безопасности Ирака обезвредили крупнейшую сеть по контрабанде нефти в Басре

Члены преступной группировки воровали нефть из экспортных нефтепроводов, уточняет информагентство INA

КАИР, 3 ноября. /ТАСС/. Иракские силы безопасности обезвредили крупнейшую преступную группу, занимавшуюся кражей и незаконным сбытом нефти в районе города Басра, расположенного на юге страны. Об этом в четверг сообщил представитель федерального управления национальной безопасности.

"Сотрудники управления арестовали членов крупнейшей сети по контрабанде нефти в Басре, в том числе ее организатора - известного иракского бизнесмена", - привело его слова информационное агентство INA. Среди задержанных несколько высших офицеров полиции и высокопоставленных чиновников провинции Басра.

Члены организованной преступной группы воровали нефть из экспортных нефтепроводов, по которым сырье транспортировалось с месторождения Зубейр к терминалам морского порта Басры. Машины с украденной нефтью отправлялись от нефтепровода по пустынной местности в объезд традиционных шоссейных дорог и автострад.

Контрабандистам удавалось на протяжении длительного времени ежедневно выкачивать из нефтепроводов по пять-семь цистерн емкостью 50 тыс. литров каждая. Объем украденной нефти в месяц составлял около 75 млн литров.

По информации представителя управления нацбезопасности, расследование крупнейшего дела о контрабанде сырья продолжается.

В связи с раскрытием преступной группы в Басре премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что новое правительство страны "не пожалеет сил и продолжит бороться с коррупцией во всех ее проявлениях".