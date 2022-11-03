В Донецке сообщили о повреждении храма в результате обстрела ВСУ

Глава администрации города Алексей Кулемзин также заявил, что в трех многоквартирных домах выбиты стекла

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Кровля и остекление храма повреждены в центре Донецка в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Также выбиты стекла в трех многоквартирных домах, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале в четверг.

"По уточненной информации, в результате утреннего обстрела Киевского района (10:10) <...> повреждено остекление трех многоквартирных жилых домов. В одном из них посечен газопровод и стены. В другом в результате прямого попадания повреждена несущая стена. Также повреждена кровля и остекление храма по ул. Артема", - написал Кулемзин.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), по Киевскому району Донецка за утро четверга украинские военные выпустили не менее шести снарядов калибра 155 мм.