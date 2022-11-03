В Петербурге возбудили дело после жалоб жителей на нарушение прав при реновации

Сейчас специалисты проводят обыски изымают документы и предметы, необходимые для расследования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество после жалоб жителей Санкт-Петербурга на программу реновации, которая предполагает снос и расселение 163 домов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ СК России.

"На личном приеме к председателю СК России обратились жители микрорайона "Нарвская Застава" Санкт-Петербурга, которые категорически возражают против программы реновации, предполагающей снос 163 многоквартирных домов и выселение людей. В результате проведения проверки по выявленным фактам нарушения жилищных прав жителей микрорайона "Нарвская Застава" ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что неустановленные лица, действуя от имени компании ООО "СПб Реновация", с ноября 2009 года по июль 2020 года путем обмана выиграли организованные ОАО "Фонд имущества Санкт-Петербурга" аукционы на право заключения договоров о развитии 22 застроенных территорий города. Злоумышленники не были намерены заниматься предпринимательской деятельностью, а преследовали цель получить право на недвижимое имущество.

"В результате данные лица были признаны победителями аукционов, после чего организовали заключение и продление договоров о развитии данных территорий до 2029 года, фактически не приступив к выполнению взятых на себя обязательств. При этом, согласно условиям вышеуказанных договоров, получили возможность безвозмездно приобрести в собственность либо в аренду земельные участки на территории города Санкт-Петербурга", - уточнили в пресс-службе.

Сейчас специалисты проводят обыски изымают документы и предметы, необходимые для расследования. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные к этому.