За период пожароопасного сезона в Приамурье сгорело почти 220 тыс. га лесного фонда

Наибольшее количество возгораний отмечено в Зейском районе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области подвело итоги пожароопасного сезона, за восемь месяцев сгорело 217,5 тыс. га лесного фонда, зафиксировано около 400 природных возгораний, сообщается на сайте министерства.

"За время пожароопасного сезона в лесном фонде зафиксировано 378 природных возгораний на общей площади около 217,5 тыс. га", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество возгораний отмечено в Зейском районе, где лесопожарная группировка ликвидировала 95 "горячих точек" на площади более 26,7 тыс. га. Наибольший процент прогоревшей площади в Мазановском районе - 70,8 тыс. гектаров, что составило 33% от общей площади в области, пройденной лесными пожарами.

В основном горели территории, покрытые сухой травой, болота и мари. Огонь не нанес существенного ущерба территориям, где растут ценные породы деревьев. По информации министерства в 72% случаев возникновения огня виноваты амурчане, которые жгли сухую траву.

"Лесные пожарные работали в сложных условиях. Пожароопасный сезон начался на месяц раньше, чем в прошлые годы. Во время него отмечена сильная ветровая нагрузка, которая осложняла ликвидацию огня, и в этом отношении прошедший сезон - самый неблагоприятный на протяжении последних пяти лет", - приводятся в сообщении слова министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексея Севостьянова.

В этом году пожароопасный сезон в Приамурье начался 7 марта и был закрыт 31 октября. Пик горимости наблюдался в апреле-мае, когда на тушение пожаров привлекалось 63% сил и средств подразделений лесопожарной группировки. Весь лесной фонд Приамурья составляет 30,5 млн га. Процент прогоревшей площади от общей площади лесфонда составляет 0,7 %, что в 2,5 раза меньше уровня среднепятилетних значений. В прошлом году сезон начался 23 марта и продлился до 3 ноября. За этот период было ликвидировано 230 природных пожаров. Общая площадь составила почти 87 тыс. га.