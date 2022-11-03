Экс-домработница Безоса подала на него в суд из-за дискриминации и переработок

В иске Мерседес Ведаа рассказала, что в штате компании Amazon иногда работала до 14 часов в день

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Бывшая домработница основателя Amazon и одного из богатейших людей мира Джеффа Безоса подала на него в суд из-за расовой дискриминации со стороны его сотрудников и переработок в антисанитарных условиях без перерыва на отдых или питание. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что в своем исковом заявлении Мерседес Ведаа рассказала, что состояла в штате компании Amazon с сентября 2019 года и иногда работала от 10 до 14 часов в день, при этом курируя группу из пяти-шести домработниц. По словам женщины, у обслуживающего персонала не было ни места для отдыха, ни своей уборной. Кроме этого, как заметила Ведаа, один из менеджеров "стал агрессивным и грубым" в общении с ней, а его обращение с работниками-латиноамериканцами отличалось от того, как он относился к белым сотрудникам. После трех лет работы Ведаа была уволена.

Как сообщает Bloomberg, в своем иске экс-домработница требует денежную компенсацию в качестве возмещения ущерба. Сумма не называется.

По данным журнала Forbes, на сегодняшний день состояние Безоса оценивается в $115 млрд.

Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon, продающий товары и услуги через интернет, был основан Безосом в США в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле фильмами, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям услугу платной загрузки фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.