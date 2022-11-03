Экс-депутат из Калининграда получил тюремный срок за неуплату налогов

Суд приговорил Ивана Грибова к трем года и пяти месяцам колонии

КАЛИНИНГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Бывший депутат Калининградской областной думы Иван Грибов, арестованный в этом году по делу о контрабанде сигарет в Евросоюз, приговорен к реальному сроку лишения свободы на три года и пять месяцев в колонии по делу о незаконном предпринимательстве и неуплате налогов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

В январе 2018 года сообщалось о том, что в отношении Грибова, который также являлся гендиректором строительной компании "Даль-Балтикстрой", возбудили дело о неуплате налогов на сумму более 33 млн рублей. Также в отношении экс-депутата возбудили дело о незаконном предпринимательстве, однако по ним изначально он получил условный срок три года и шесть месяцев, решение не вступило в законную силу и было обжаловано.

"Апелляционным определением Калининградского областного суда от 3 ноября 2022 года наказание <…> снижено до трех лет пяти месяцев лишения свободы с отменой условного осуждения. Отбывать наказание постановлено в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе. Таким образом приговор вступил в силу.

Ранее региональные власти неоднократно высказывали претензии по поводу работы компании "Даль-Балтикстрой" в связи со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в Калининграде стоимостью более 150 млн рублей. Пресс-служба правительства сообщала, что за нарушение условий контракта с 2014 по 2017 год генподрядчику было направлено больше двух десятков претензий.

В марте этого года Грибов, находившийся на свободе после первого условного приговора, вновь был задержан и арестован. В настоящее время следственное управление СК РФ по Калининградской области обвиняет его и четырех соучастников в контрабанде табачных изделий, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 200.2 УК РФ). По версии следствия, Грибов, его сын, еще трое фигурантов и ряд пока неустановленных лиц наладили канал поставки сигарет в Литву.

Следствие считает, что с марта по сентябрь 2019 года участники группы незаконно перевезли из Калининградской области на территорию Евросоюза 3,8 млн пачек сигарет общей стоимостью 232,5 млн рублей. Данное уголовное дело находится на стадии расследования.