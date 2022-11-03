Обвиняемого в пособничестве в убийстве директора интерната в КБР заключили под стражу

Им оказался специалист центра занятости населения и социальной защиты Чегемского района

НАЛЬЧИК, 3 ноября. /ТАСС/. Обвиняемого в пособничестве в убийстве директора ГКУ "Республиканский психоневрологический интернат" в Кабардино-Балкарской Республике заключили под стражу. Об этом рассказал ТАСС прокурор Кабардино-Балкарии Николай Хабаров.

"Установлено и задержано лицо, оказавшее пособничество подозреваемому в убийстве директора психоневрологического интерната Альберту Мамбетову. Им оказался уроженец Чегемского района Бачиев А.Д. По данным следствия, он знал о намерении Мамбетова совершить убийство, привез его к зданию интерната и ожидал недалеко от учреждения. Указанному лицу предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал прокурор.

Расследование по делу продолжается, отрабатываются все версии и мотивы совершенного преступления, а также обстоятельства смерти самого Мамбетова. Дело находится на контроле прокуратуры республики.

По факту убийства директора ГКУ "Республиканский психоневрологический интернат" Балова М.Л. и начальника службы безопасности указанного учреждения Хурзокова Б.А. в июле 2022 года возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105 "Убийство двух или более лиц", ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия".

В короткое время удалось установить лицо, совершившее преступление. Им оказался житель Нальчика Альберт Мамбетов 1979 года рождения, работавший в должности специалиста центра занятости населения и социальной защиты Чегемского района. В июле 2022 года его объявили в розыск, спустя несколько дней его труп обнаружили в русле реки Чегем в районе города Чегем. По версии следствия, причиной его смерти явилась "механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей жидкостью при утоплении".