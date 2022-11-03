Полиция проверит информацию об избиении инспекторами водителя в Екатеринбурге

По версии инспекторов, водитель в состоянии алкогольного опьянения оказал неповиновение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МВД по Свердловской области проверят информацию об избиении инспекторами водителя, который был задержан в Екатеринбурге по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Об этом ТАСС в четверг сообщил пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"Изложенные в соцсетях сведения будут в обязательным порядке проверены на предмет соответствия действительности. Безусловно, если сведения окажутся не фейковыми, последует адекватная мера реагирования", - сказал Горелых.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что двое полицейских 21 октября остановили автомобиль и, почуяв от водителя запах алкоголя, отвезли его на медосвидетельствование. В больнице мужчина потерял сознание, после чего, по данным канала, инспекторы донесли его до автомобиля, в котором привязали за шею ремнем безопасности к сиденью, увезли в отдел полиции №10 и избили.

По данным Baza, спустя несколько дней после инцидента водитель сам обратился в полицию. По его словам, в тот день он был трезв, но освидетельствование показало наличие в крови 1 промилле алкоголя. Изучив запись с камер, сотрудники МВД "действительно увидели издевательства над задержанным" и потребовали от инспекторов объяснений, которые заявили, что водитель оказал неповиновение.