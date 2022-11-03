Суд приговорил к заключению пытавшихся повредить картину в голландском музее активистов

Рассматривающий дело судья назвал действия активистов шокирующей выходкой

ГААГА, 3 ноября. /ТАСС/. Двое из трех голландских активистов, пытавшихся повредить всемирно известную картину "Девушка с жемчужной сережкой", приговорены к двум месяцам тюремного заключения, один из которых условно. Об этом говорится в опубликованном в четверг решении суда.

Согласно вердикту, 45-летний Ваутер М., приклеившийся головой к стеклу, которым была защищена картина, и 42-летний Питер Г., снимавший действия активистов, должны будут немедленно отбыть наказание. Суд опасается, что активисты вновь совершат какое-либо схожее преступление, если останутся на свободе до вынесения решения по апелляции. Рассмотрение их дела проходило в упрощенном порядке.

Третий активист Дэвид С. отказался от рассмотрения дела в упрощенном порядке и предстанет перед судом позднее. Он приклеился рукой к стене рядом с картиной и обратился к присутствующим с речью о необходимости принятия срочных мер для защиты окружающей среды.

Ваутер М., являющийся достаточно известным экологическим активистом, заявил суду, что полностью отвечал за свои действия. Они знал, что картина не будет повреждена, поскольку находится за стеклом. В свою очередь Питер Г. сказал, что не имел ни малейшего представления, что произойдет, и пришел на акцию в качестве "журналиста".

Рассматривающий дело судья назвал действия активистов шокирующей выходкой. "Любой может представить себе уязвимость такой картины и понять, что она могла быть безвозвратно утеряна, если бы что-то пошло не так", - отметил он.

Картина, написанная в 1665 году Яном Вермеером (1632-1675), в результате действий активистов не пострадала и уже на следующий день вернулась на свое законное место в выставочном зале музея "Маурицхёйс" в Гааге. Небольшой ущерб был нанесен задней панели, стеклу и раме, ремонт которых был оценен в 2 тыс. евро. Прокуратура требовала для активистов четыре месяца заключения, два из которых условно, с немедленным отбыванием срока.