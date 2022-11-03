Суд приговорил главу стройкомпании к тюремному сроку после обмана дольщиков в Петербурге

Ему назначено пять лет лишения свободы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил гендиректора крупной строительной компании "Питер-Констракшн" Тимофея Позднякова к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за мошенничество с квартирами, приобретенными дольщиками. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Выборгского района суд приговорил Позднякова к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. <…> Общая сумма причиненного по делу ущерба составляет более 51 млн рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в период с августа 2014 года по июнь 2016-го генеральный директор ООО "Питер-Констракшн", финансовый руководитель организации Александр Тихонов действовали по предварительному сговору с осужденным по делу ранее Евгением Кривцовым. Они заключили 20 договоров участия в долевом строительстве двух многоквартирных жилых домов в Петербурге на Большеохтинском проспекте, 15, корп. 2, литер "А" и участке 21, не имея реальных возможностей и намерений для выполнения обязательств перед дольщиками. Уголовное дело в отношении Тихонова прекратили по нереабилитирующему основанию в связи со смертью.

Компания "Питер-Констракшн" занималась возведением долгостроя - жилого комплекса "Охта модерн" в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Проект начало реализовывать еще в 2004 году предприятие "Иви-93", которое обанкротилось в 2011-м. "Питер-Констракшн" вступила в проект позднее. В 2013 году фирма построила два из четырех корпусов комплекса. В мае 2018 года "Питер-Констракшн" была признана банкротом.