Жителя Ульяновской области осудили за хулиганство в детском лагере

Его приговорили к двум годам колонии

УЛЬЯНОВСК, 3 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил к двум годам колонии общего режима жителя Ульяновской области за хулиганство в детском лагере в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг следственным управлением СК РФ по региону.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка"). <…> Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - отмечается в сообщении.

Установлено, что в июле этого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения ночью проник в детский лагерь в Ульяновском районе и совершил хулиганские действия в отношении детей. При этом два охранника требовали прекратить хулиганство, но мужчина оказал сопротивление и применил в отношении одного из них силу.

По ходатайству следователя осужденный находился под стражей. Ход расследования уголовного дела был поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.