Полиция устанавливают участников массовой драки в центре Москвы

Конфликт произошел в районе дома 57 на Дубининской улице

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Полиция устанавливает участников конфликта на Дубининской улице в центре Москвы, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного главка МВД.

"В полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами в районе дома 57 на Дубининской улице. На место прибыли сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и его участники", - сообщили в полиции.

К моменту приезда полицейских все участники конфликта разбежались, их точное количество неизвестно. Ранее в Telegram-каналах появилось видео с моментом драки, в которой участвовали около 20 человек.