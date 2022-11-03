Якунин остается под стражей в Норвегии до 29 ноября

В постановлении суда говорится, что о своем российском паспорте Андрей Якунин в двух случаях дал недостоверную информацию

СТОКГОЛЬМ, 3 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд провинции Холугаланд продлил пребывание под стражей бизнесмена Андрея Якунина, задержанного 17 октября за проведение фотосъемки с использованием беспилотника на Шпицбергене, еще на четыре недели до основного слушания дела, назначенного на 29 ноября, сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания.

Якунин имеет российское и британское гражданство и прибыл на Шпицберген на своей яхте "Файрбёрд". "Мы получили решение суда сегодня вечером и приняли к сведению что Апелляционный суд постановил о нахождении Якунина под стражей до основного слушания 29 ноября. Сейчас мы внимательно изучим аргументацию Апелляционного суда", - пояснил адвокат Якунина Бернт Хейберг.

В постановлении суда говорится, что о своем российском паспорте Якунин в двух случаях дал недостоверную информацию: "Представляется удивительным, что обвиняемый показал фотографию российского паспорта с истекшим сроком действия, отрицал, что у него с собой есть действующий российский паспорт и выразил радость по поводу нахождения его российского паспорта, что оказалось для него неожиданностью".

Суд также отмечает противоречивость в показаниях Якунина о его поездках в Россию. Хотя в заявлении говорится, что он не был там с начала пандемии, на допросе Якунин показал, что посещал Москву в декабре 2021 года.

Кроме того, существуют разночтения в трактовке Шпицбергенского трактата Окружным судом Нур-Тромса и Сеньи, вынесшим решение об освобождении Якунина, и Апелляционным судом, постановившим продлить его арест из опасения, что Якунин может покинуть страну и уклониться от суда: россиянин был задержан в Хаммерфесте, в то время как полеты дрона происходили на Шпицбергене. В связи с этим возникает вопрос о подходе к случившемуся в свете санкционного закона, принятого норвежскими властями на фоне украинского конфликта, который запрещает гражданам России использование дронов на территории Норвегии.

Подписанный в 1920 году Шпицбергенский трактат установил над архипелагом, считавшимся ранее свободной территорией, суверенитет Норвегии, а государства - участники договора получили равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод.