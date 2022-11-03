В Ингушетии в ДТП пострадали четыре человека

Их доставили в больницу

МАГАС, 3 ноября. /ТАСС/. В Ингушетии столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали четыре человека, сообщили в четверг в региональном управлении МЧС.

"В 20:00 мск 3 ноября в службу "112" поступило сообщение о том, что в селе Зязиков-Юрт произошло ДТП. По прибытии на место пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что столкнулись два легковых автомобиля: Toyota Camry и "Газель". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, сотрудники полиции не обнаружили на месте ДТП водителя "Газели", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу города Назрани. "Для деблокировки пострадавшего и ликвидации последствий происшествия привлекались спасатели ПСО "Тарко" МЧС Республики Ингушетия", - отметили в ведомстве.