В Орловской области четыре человека пострадали при наезде машины на дерево

Авария произошла 3 ноября на трассе Калуга - Перемышль - Белев - Орел

ТАСС, 3 ноября. Четыре человека, в том числе шестнадцатилетний подросток, пострадали после наезда легкового автомобиля на дерево в Орловской области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, в результате ДТП пострадали четверо - трое взрослых и несовершеннолетний 2006 г. р.", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло вечером 3 ноября на трассе Калуга - Перемышль - Белев - Орел в Орловской области. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Ford Mondeo не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. "На месте работали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в ведомстве.