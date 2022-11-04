4 ноября, 08:04
Военная операция на Украине

Обстрел Макеевки в ДНР предположительно велся из РСЗО HIMARS

Погибла женщина

ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Обстрел жилого дома в Макеевке в Донецкой Народной Республике, в результате которого погибла женщина, велся из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом ТАСС сообщил представитель СК России в пятницу.

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"Населенный пункт Макеевка примерно в два часа ночи подвергся обстрелу со стороны Вооруженных формирований Украины. В ходе осмотра месте происшествия обнаружены поражающие элементы, предположительно от РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибла женщина", - сказал представитель ведомства.

Местные жители рассказали, что услышали три взрыва. Прямое попадание снаряда пришлось на последний, четвертый этаж здания и кровлю. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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