Обстрел Макеевки в ДНР предположительно велся из РСЗО HIMARS

Погибла женщина

ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Обстрел жилого дома в Макеевке в Донецкой Народной Республике, в результате которого погибла женщина, велся из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом ТАСС сообщил представитель СК России в пятницу.

"Населенный пункт Макеевка примерно в два часа ночи подвергся обстрелу со стороны Вооруженных формирований Украины. В ходе осмотра месте происшествия обнаружены поражающие элементы, предположительно от РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибла женщина", - сказал представитель ведомства.

Местные жители рассказали, что услышали три взрыва. Прямое попадание снаряда пришлось на последний, четвертый этаж здания и кровлю.