В Башкирии в отношении ОПГ возбудили уголовное дело о вымогательстве

Житель Белебея с сообщниками пытались отобрать бизнес по перевозке людей у местной предпринимательницы

ТАСС, 4 ноября. Следственные органы в Башкирии возбудили уголовное дело о вымогательстве в отношении организованной преступной группы, участники которой требовали передать им бизнес стоимостью около 13 млн рублей по перевозке пассажиров, а также 2 млн рублей за покровительство, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД по республике.

"По материалам УФСБ России по республике возбуждено уголовное дело по факту вымогательства, совершенного организованной группой", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2021 году 36-летний житель Белебея за 1,5 млн рублей нанял двух человек, чтобы они помогли отнять бизнес по перевозке людей по маршруту Белебей - Уфа - Белебей.

"В течение четырех месяцев трое мужчин разными способами вредили имуществу 48-летней предпринимательницы и угрожали ей расправой. Таксистам прокалывали шины и блокировали авто, чтобы водители не смогли отправиться по маршруту, иной раз догоняли шоферов на трассе, останавливали и пересаживали их пассажиров к себе, чтобы самим получить прибыль. Группа [также] купила похоронный венок с именем 48-летней женщины и оставила его как послание на капоте машины. У злоумышленников было два требования: передать им бизнес, оцененный в приблизительно в 13 млн рублей, и 2 млн рублей "сверху", - говорится в сообщении.

Организатора ОПГ заключили под стражу. В отношении одного из его сообщников избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, а второго объявили в федеральный розыск.