СМИ: экс-премьер Пакистана получил ранение обеих ног в результате покушения

По данным телеканала Geo.tv, пуля задела правую ногу и повредила кость левой ноги

ИСЛАМАБАД, 4 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Пакистана и председатель оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имран Хан, на которого в четверг было совершено покушение, получил ранение обеих ног. Об этом в пятницу сообщил телеканал Geo.tv со ссылкой на медицинский персонал клиники, куда был госпитализирован политик.

"Пуля попала ему в обе ноги. Она задела правую ногу и повредила кость левой ноги", - говорится в сообщении.

Нападение на Имрана Хана было совершено в городе Вазирабад округа Гуджранвала. Бывший премьер Пакистана возглавлял организованный ДЗС "Долгий марш за реальную независимость", который начался 28 октября из административного центра провинции Пенджаб - города Лахор. Нападавший молодой человек несколько раз выстрелил из пистолета снизу в Хана, когда политик стоял на крыше грузовика. В результате нападения один человек погиб, еще 13 получили ранения. Жизнь политика вне опасности. Среди раненых также сенатор Фейсал Джавед и лидер пенджабского отделения ДЗС Ахмед Чатта. По данным газеты Dawn, погибшего звали Муаззам Наваз, информация о его личности не приводится.

Хан покинул пост главы пакистанского правительства в апреле этого года, когда нижняя палата парламента вынесла ему вотум недоверия и избрала новым премьер-министром председателя Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. Начиная с мая партия Хана ведет кампанию по возвращению к власти в стране.