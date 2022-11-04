В Херсонской области полиция нашла в тайнике почти 20 гранатометов

В Скадовске также обнаружили тайник с пистолетами, автоматами и ружьями

ХЕРСОН, 4 ноября. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в тайнике в Голопристанском муниципальном округе почти 20 противотанковых гранатометов Вооруженных сил Украины. Об этом в пятницу сообщили в ГУ МВД Херсонской области.

По данным правоохранителей, тайник нашли накануне в гараже дачного кооператива села Кардашинка. "В ходе проведенного осмотра правоохранители изъяли: три деревянных ящика, в которых находились 18 противотанковых гранатометов; один ящик с шестью комплектами формы ВСУ; детали автомата Калашникова и детали ручного противотанкового гранатомета РПГ-7", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, 3 ноября полицейские обнаружили в Скадовске тайник с пистолетами, автоматами и ружьями. "Всего правоохранители изъяли: автомат АК-74, автомат АКСУ и магазин к нему, два пистолета Макарова с тремя магазинами, пистолет "Форт-12", винтовка "Savege Axis" с оптическим прицелом, охотничьи ружья 12 калибра "Hatsan", "Cobolt", "Ata Arms", шесть гранат Ф-1, граната РГД-5, граната РГО, дымовая граната РГД-П, восемь запалов, 16 патронов калибра 9 мм, 338 патронов калибра 5,45 мм и 1 329 калибра 7,62 мм, 73 патрона 12 калибра, дополнительный ствол к ружью 12 калибра, самодельное устройство для стрельбы и самодельное устройство для бесшумной стрельбы", - добавили в МВД.