В Кисловодске более 400 человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании

Глава города Евгений Моисеев назвал эвакуацию самой массовой в 2022 году

ПЯТИГОРСК, 4 ноября. /ТАСС/. Сообщения о минировании 19 социальных учреждений Кисловодска, поступившие в четверг, не подтвердились. Всего эвакуировали более 400 человек, сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев в пятницу.

"3 ноября в Кисловодске с 10:30 до поздней ночи проводились проверки соцучреждений города. Из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали центральный рынок, водоканал, два санатория, художественную школу, музей, медицинский колледж, несколько общеобразовательных школ. Всего более 400 человек. Это самая массовая эвакуация людей в этом году", - написал Моисеев в Telegram-канале.