Число раненых в Кировском районе Донецка возросло до четырех

Как сообщили в ДНР, обстрел производился со стороны ВФУ

ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Число раненых мирных жителей в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины возросло до четырех. Об этом сообщили в пятницу в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"В результате обстрела ВФУ [вооруженными формированиями Украины] в Кировском районе Донецка число раненых возросло до четырех человек", - говорится в сообщении Telegram-канала штаба.

Ранее власти ДНР сообщали о двух жителях Кировского района Донецка, получивших ранения.