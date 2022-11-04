4 ноября, 11:21
Военная операция на Украине

Число раненых в Кировском районе Донецка возросло до четырех

Как сообщили в ДНР, обстрел производился со стороны ВФУ

ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Число раненых мирных жителей в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины возросло до четырех. Об этом сообщили в пятницу в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

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"В результате обстрела ВФУ [вооруженными формированиями Украины] в Кировском районе Донецка число раненых возросло до четырех человек", - говорится в сообщении Telegram-канала штаба.

Ранее власти ДНР сообщали о двух жителях Кировского района Донецка, получивших ранения. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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