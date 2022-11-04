У побережья Турции пропал моряк с сухогруза, следующего из России

В его поисках задействованы катера береговой охраны и вертолет

АНКАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Береговая охрана Турции ведет поиски моряка с сухогруза Azov Confidence под флагом Маршалловых островов, который прыгнул в море во время пожара на борту судна вблизи турецкого побережья. Об этом сообщил в пятницу телеканал NTV со ссылкой на местные власти.

По данным телекомпании, инцидент произошел около 22:00 в четверг (время совпадает с мск - прим. ТАСС) в четырех милях от черноморского порта Самсун. При тушении пожара у механика сухогруза, гражданина Украины Михаила Муравьева загорелась одежда, и он прыгнул в море. В его поисках задействованы катера береговой охраны и вертолет.

По информации NTV, сухогруз, перевозящий металл из России, на данный момент пришвартован в порту Самсуна.