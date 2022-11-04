4 ноября, 14:36

В Иркутской области при столкновении двух грузовиков погиб один человек

Движение на участке трассы перекрыто

ИРКУТСК, 4 ноября. /ТАСС/. В результате столкновения двух грузовых автомобилей на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Тайшетском районе Иркутской области в пятницу погиб один человек. Движение на участке трассы перекрыто, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Сотрудники полиции предупреждают автомобилистов об образовавшемся заторе в Тайшетском районе на 1 223-м км трассы Р-255 "Сибирь". Сегодня в нескольких километрах от деревни Байроновка произошло столкновение грузовых автомобилей "Камаз" и Freightliner. В результате случившегося 31-летний мужчина, управляющий иномаркой, погиб. 61-летний водитель отечественного авто не пострадал", - говорится в сообщении.

Перевозимый в "Камазе" металлический профиль рассыпался на дороге. Движение транспорта на участке трассы перекрыто. Экипажи ГИБДД регулируют движение и направляют транспорт в объезд. 

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