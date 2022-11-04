В центральной части Мексики тягач протаранил 18 автомобилей

В ДТП погибли два человека

МЕХИКО, 4 ноября. /ТАСС/. Тягач с прицепом протаранил 18 автомобилей на дороге в штате Керетаро в центральной части Мексики. В ДТП погибли два человека, более 20 получили травмы, сообщило в ночь на пятницу в Twitter региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

По его данным, причиной трагедии стала "неисправность тягача". Части пострадавших потребовалась госпитализация, состояние по меньшей мере шести человек оценивается как крайне тяжелое.

Водитель тягача скрылся с места происшествия, правоохранительные органы ведут его поиск. Ожидается, что в ближайшее время прокуратура приступит к расследованию обстоятельств автокатастрофы.