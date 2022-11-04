В Курганской области в ДТП погибли два ребенка

Еще два человека пострадали

ТАСС, 4 ноября. В Курганской области при столкновении двух легковых автомобилей на дороге погибли двое несовершеннолетних. Пятилетний ребенок и взрослый получили травмы. Об этом сообщили журналистам в пятницу в управлении ГИБДД по региону.

"В результате ДТП водитель [автомашины] Volkswagen и ее пятилетний сын получили травмы различной степени тяжести. От полученных травм на месте происшествия скончались два несовершеннолетних пассажира Volkswagen. Это восьмилетний сын водителя и 17-летняя родственница", - говорится в сообщении с уточнением, что вторым участником аварии стал автомобиль Toyota Corolla.

По предварительной информации, находившаяся за рулем Volkswagen женщина не справилась с управлением из-за неблагоприятной погоды и выехала на встречную полосу движения, где произошло столкновение с другим автомобилем. Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.

В пресс-службе прокуратуры региона добавили, что в отношении водителя Volkswagen Polo возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц"). Ход расследования взят прокурором области на контроль.