В Монреале за два дня сгорели почти 30 автомобилей

Пострадавших в ЧП нет

ОТТАВА, 5 ноября. /ТАСС/. Почти 30 автомобилей сгорели за два дня на улицах Монреаля, предположительно в результате поджогов. Об этом в пятницу сообщил телеканал CTV.

По данным местной полиции, в среду ночью в разных частях города, вероятно в результате умышленных действий, сгорели 16 автомобилей, в пятницу утром - еще 12 транспортных средств. Пострадавших нет.

Не исключено, что поджоги продолжатся, но полицейские пока не могут с точностью утверждать, что эти случаи связаны друг с другом. В настоящее время ведется расследование.