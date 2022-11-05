В Омской области задержали пьяного водителя, сбившего насмерть двух человек

Мужчина ранее скрылся с места происшествия

ОМСК, 5 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали жителя Калачинского района Омской области, который в пятницу вечером, находясь в нетрезвом состоянии, сбил насмерть двух пешеходов. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального УМВД.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность водителя установлена, мужчина задержан. Установлено, что в момент ДТП водитель ВАЗа был в состоянии алкогольного опьянения, по результатам освидетельствования в выдыхаемом им воздухе установлены пары алкоголя - 0,969 мг/л", - сообщила пресс-служба.

Около 19:50 (16:50 мск) в пятницу мужчина на автомобиле ВАЗ-2110 насмерть сбил на дороге, ведущей к селу Ивановка, 21-летнюю девушку и 23-летнего мужчину и скрылся с места происшествия.

В отношении задержанного возбуждено сразу несколько административных дел: за управление машиной в нетрезвом состоянии, за оставление места ДТП, за управление машиной, не зарегистрированной в установленном порядке, за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части и за отсутствие полиса ОСАГО. По факту гибели людей проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.