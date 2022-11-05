5 ноября, 06:32,
обновлено 5 ноября, 06:53
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ

В экстренных службах региона сообщили, что все ракеты были сбиты системами ПВО

ХЕРСОН, 5 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Все ракеты были сбиты системами ПВО, сообщили в экстренных службах региона.

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"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру, в 04:45 обстрелял Новую Каховку, выпустив четыре ракеты HIMARS, подразделениями ПВО все ракеты сбиты", - сообщил представитель служб.

По информации министерства здравоохранения области, в результате обстрела никто не пострадал. 

Теги:
Военная операция на Украине
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