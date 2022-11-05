В Самарской области электропоезд сбил насмерть двух мужчин

ЧП произошло на 1 114-м км перегона Смышляевка - Безымянка

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Электропоезд сбил насмерть двух мужчин в ночь на субботу на перегоне Смышляева - Безымянка в Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Предварительно [установлено, что] на 1 114-м км перегона Смышляевка - Безымянка электропоездом смертельно травмированы двое мужчин. Машинист применил экстренное торможение, но наезд не предотвратил", - сказали в ведомстве.

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства происшествия.