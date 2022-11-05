ФСБ в Удмуртии предостерегла сотрудника МВД об ответственности за разглашение гостайны

Как сообщили в ведомстве, мужчина работал с электронными документами на подключенной к незащищенной сети технике

ТАСС, 5 ноября. Сотрудник МВД по Удмуртской Республике получил официальное предостережение об ответственности за разглашение гостайны, сообщили в субботу в региональном управлении ФСБ России. По данным ведомства, полицейский работал с электронными документами на подключенной к незащищенной сети технике.

"Сотруднику МВД по Удмуртской Республике объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ ("Разглашение государственной тайны"). УФСБ России по Удмуртской Республике получена информация о том, что указанный сотрудник в нарушение требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне обрабатывал электронные образы документов, содержащих доверенные ему по службе сведения, составляющие государственную тайну, на не аттестованном в установленном порядке средстве вычислительной техники, имеющем подключение к локальной сети, то есть в условиях, не исключающих возможность ознакомления с ними третьих лиц", - говорится в сообщении ведомства.

В региональном управлении ФСБ отметили, что официальное предостережение было объявлено в соответствии с ч. 1 ст. 13 и ст. 13.1 федерального закона "О федеральной службе безопасности".