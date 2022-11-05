Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 4 км

Пепловый шлейф от вулкана движется в северо-восточном направлении в сторону Берингова моря, на пути его распространения населенные пункты отсутствуют

ТАСС, 5 ноября. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 4 тыс. м, сообщается в субботу на сайте регионального управления МЧС России.

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), вечером 5 ноября из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 4 тыс. м при высоте самого исполина 3 283 м. Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Берингова моря. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен в 50 км от поселка Ключи, в котором проживают около 5 тыс. человек. Возраст Шивелуча - 60-70 тыс. лет. Его активность за последний месяц существенно возросла.