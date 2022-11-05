Спасатели в Южной Корее вызволили двух горняков спустя девять дней после обвала шахты

Они провели под землей 221 час

СЕУЛ, 5 ноября. /ТАСС/. Южнокорейские спасатели сумели вызволить двух горнорабочих спустя девять дней из обрушившейся шахты в уезде Понхва провинции Кёнсан-Пукто Республики Корея, их нынешнее состояние описывается как нормальное. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap.

Мужчины вышли на поверхность в пятницу в 23:03 по местному времени. Они провели под землей 221 час. Шахта была на глубине примерно 190 м. Цинковый рудник обрушился 26 октября.

Речь идет о двух мужчинах 62 и 56 лет. "Рассчитываем, что сможем выписать их в считанные дни. Они быстро идут на поправку как физически, так и психологически. Думаю, что они раньше поддерживали хорошую физическую форму", - рассказал их лечащий врач Пан Чжон Хё. Как отмечает агентство Yonhap, шахтеры были в стабильном состоянии после того, как вышли на поверхность, но их направили в больницу.

"Я слышал, что сначала у них было 30 упаковок растворимого кофе и они питались ими на протяжении трех дней вместо еды. Думаю, что это помогло. Шахтеры также сказали, что пили воду, падающую с потолка, после первых трех дней", - рассказал медик. Пан Чжон Хё добавил, что мужчины могли бы и не выжить, если бы их обнаружили еще через три или четыре дня.

"Шахтеры были рядом плечом к плечу, чтобы сохранять тепло, когда мы их обнаружили", - сказал спасатель Пан Чан Сок. По его словам, горнякам удалось выжить благодаря спокойствию, опыту и инструкциям компании на случай чрезвычайного происшествия. Горнорабочие также развели костер, чтобы бороться с холодом. Полиция выясняет причины обрушения шахты. Вскоре она опросит коллег шахтеров.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал спасение горняков чудом.