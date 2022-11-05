В Бурятии в ДТП погибли три человека

В аварию попали восемь человек

ТАСС, 5 ноября. Число погибших в результате ДТП в Прибайкальском районе Бурятии увеличилось до трех, после того как при эвакуации умер ребенок, сообщила в субботу министр здравоохранения региона Евгения Лудупова на своей странице во "ВКонтакте". Ранее сообщалось о двух погибших.

По словам министра, всего в аварию, по предварительным данным, попали восемь человек, из них четверо детей. "Двое взрослых погибли на месте происшествия, один ребенок скончался при эвакуации", - написала Лудупова.

На место происшествия направили четыре анестезиолого-реанимационные бригады территориального центра медицины катастроф регионального Минздрава, бригада специалистов Прибайкальской ЦРБ.

Ситуация находится на контроле у главы республики Алексея Цыденова, добавила министр. "Проводятся все необходимые лечебно-эвакуационные мероприятия. Подготовлены места в республиканских стационарах", - сообщила Лудупова.

Как сообщили ранее в региональном управлении МЧС России, по предварительным данным, два человека погибли, еще двое пострадали в результате ДТП с тремя автомашинами в Прибайкальском районе, на 160-м км федеральной автомобильной дороги Р-438.

По данным УГИБДД МВД по Бурятии, столкнулись машины Toyota Corolla Fielder и Jeep Cherokee. "Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшей аварии", - сообщили в управлении.

В новость внесены изменения (17:14) - изменилось число погибших