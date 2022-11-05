В Екатеринбурге полиция задержала водителя после погони со стрельбой

Им оказался сотрудник ЧОП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции после погони задержали в Екатеринбурге водителя автомобиля ВАЗ-2114, не выполнившего требование об остановке. Полицейским пришлось прострелить заднее колесо автомобиля, сообщил в субботу начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Преследование с применением табельного оружия произошло 5 ноября в Орджоникидзевском районе столицы Среднего Урала. В 11:45 [09:45 мск] экипаж ГИБДД при несении службы на улице Калинина предпринял попытку остановки автомобиля ВАЗ-2114. Водитель транспортного средства проигнорировал сотрудников полиции и решил ретироваться. <...> Задержали лихача во дворе дома на улице Бакинских Комиссаров лишь после того, как инспектор ДПС, сделав предупредительный выстрел, открыл прицельный огонь по колесам "Лады", пробив одно из них", - рассказал он.

Задержанным оказался 32-летний сотрудник екатеринбургского частного охранного предприятия. Ранее он был дважды судим за хищение транспортного средства и кражу. По словам Горелых, "по внешним признакам" водитель был в состоянии алкогольного опьянения, но от освидетельствования отказался. "Правами он владеет менее года. Три недели назад на мужчину уже составлялся протокол по ст. 12.8 КоАП РФ за езду в состоянии опьянения", - отметил Горелых, добавив, что ранее задержанного 18 раз штрафовали за превышение скорости.

"В отношении задержанного заведено административное дело по трем статьям: за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, проезд на запрещающий сигнал светофора и отказ от прохождения освидетельствования на предмет наличия или отсутствия в крови алкоголя", - добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону. Водителя доставили в отдел полиции №15. Автомобиль с простреленным колесом поместили на штраф-стоянку.