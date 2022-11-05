5 ноября, 19:28

NYT: почти 40 человек пострадали в результате пожара в доме в Нью-Йорке

По сведениям газеты, возгорание было вызвано возгоранием батареи электровелосипеда

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Не менее 38 человек пострадали в результате пожара, который вспыхнул в субботу в высотном жилом здании в центре Нью-Йорка, сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, пожар, вспыхнувший утром на 20-м этаже в доме в центре района Манхэттен, был вызван возгоранием батареи электровелосипеда. По предварительной версии, один из жильцов занимался ремонтом такой техники на дому.

Как отмечает издание, среди пострадавших двое находятся в критическом состоянии, еще пять человек находятся в тяжелом состоянии, остальные получили легкие травмы. 

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США
© Информационное агентство ТАСС
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