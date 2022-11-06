СМИ: число утонувших при крушении у острова Эвбея мигрантов возросло до 26

В результате поисково-спасательной операции удалось спасти 12 человек, отмечает телеканал Skai TV

АФИНЫ, 6 ноября. /ТАСС/. Число погибших мигрантов с затонувшего у греческого острова Эвбея парусника достигло 26, среди них пять детей. Об этом в субботу сообщил телеканал Skai TV.

По его данным, в результате поисково-спасательной операции удалось спасти 12 человек в акватории пролива Кафирефс у Эвбеи, включая девять мигрантов, которые были обнаружены во вторник на скалистом острове Мандилу. Все спасенные - мужчины. Всего на борту парусника находились 68 человек, это мигранты из Афганистана, Египта и Ирана.

Парусное судно с десятками нелегальных мигрантов на борту 1 ноября затонуло в районе Эвбеи. Парусник пришел в воды Греции из турецкого Измира. Поисково-спасательная операция, в которой задействованы корабль береговой охраны, вертолет и торговые суда, продолжается. Десятки людей числятся пропавшими без вести.

Греция является страной транзита нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Большинство нелегалов прибывает по морю из Турции. Некоторые пытаются на лодках, баркасах и парусниках добраться до Италии через воды Греции.