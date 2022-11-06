В Якутии пропали три человека

Мужчины уехали на рыбалку и не вернулись

ЯКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Мероприятия по поиску трех пропавших человек, которые выехали на моторной лодке на рыбалку, организованы в Мирнинском районе Якутии. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"Установлено, что граждане несанкционировано убыли на моторной лодке на Чернышевское водохранилище с целью рыбалки и в установленное время не вышли на связь с родственниками. Родственники пропавших обнаружили у берега водохранилища перевернутую лодку с намотанной на гребном винте сетью", - говорится в распространенном сообщении.

В управлении отметили, что навигация для маломерных судов на территории Мирнинского района закрыта с 7 октября. Ведутся поисковые мероприятия в составе 10 человек и трех единиц техники, привлечены сотрудники центра ГИМС, МВД, Рыбоохраны и родственники.