Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 4 км

Выпадения пепла в населенных пунктах края после выброса не было

ТАСС, 6 ноября. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 4 000 метров, сообщается в воскресенье на сайте регионального управления МЧС России.

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), вечером 6 ноября из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 4 000 м при высоте самого исполина 3 283 м. Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Берингова моря. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано, туристических групп в районе вулкана нет.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен в 50 км от поселка Ключи, в котором проживают около 5 тыс. человек. Возраст Шивелуча - 60-70 тыс. лет. Его активность за последний месяц существенно возросла.