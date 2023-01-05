"Русское радио Вологда" сообщило о смерти ведущей Анны Азовской

Она погибла 3 января в Москве, уточнили коллеги ведущей

ТАСС, 5 января. Ведущая "Русского радио Вологда" Анна Азовская погибла в Москве, сообщили ее коллеги.

"3 января трагически погибла наша коллега - ведущая "Русского Радио Вологда" Анна Азовская. Скорбим", - говорится в официальном сообщении в группе "Русского радио Вологда" во "ВКонтакте".

По информации ГСУ СК России по Москве, опубликованной на его сайте, возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). "По данным следствия, 3 января 2023 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Полины Осипенко в городе Москве, обнаружено тело женщины 1988 года рождения. При осмотре на теле потерпевшей обнаружено не менее 30 колото-резаных ран. По подозрению в совершении преступления задержан сожитель женщины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ходе проведения следственных действий мужчина признал вину в полном объеме. Следствие планирует ходатайствовать перед судом о его аресте.

В официальных сообщениях Главного следственного управления СК РФ фамилии не называются, но в комментариях под постами говорится, что убитая - Анна Азовская. Интернет-пользователи выражают соболезнования ее отцу, доктору исторических наук, бывшему декану исторического факультета Вологодского госуниверситета Василию Саблину.