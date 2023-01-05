СМИ: в Анкаре 25 человек отравились газом в налоговом управлении

По данным CNN Turk, инцидент произошел утром в столовой ведомства в районе Алтындаг

АНКАРА, 5 января. /ТАСС/. По меньшей мере 25 человек доставлены в больницы Анкары с симптомами отравления газом, оно произошло в одном из налоговых управлений города. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в местной полиции.

Инцидент произошел утром в столовой ведомства в районе Алтындаг, несколько человек потеряли сознание от отравления бытовым газом в результате его утечки. У многих отравление вызвало рвоту и головокружение, отмечает телекомпания. К управлению были вызваны машины скорой помощи, газовой службы и полиция. Здание управления в целях безопасности было эвакуировано.

Состояние пострадавших, как сообщается, опасений не вызывает. Проводится расследование причин происшествия.