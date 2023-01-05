В ДТП с маршруткой и легковушкой в Чувашии погиб один человек

Еще девять получили травмы

ТАСС, 5 января. Авария с участием рейсовой маршрутки Ford Transit и легкового автомобиля Kia Rio произошла в четверг в Чувашии, по предварительным данным, в результате один человек погиб и девять получили травмы. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой УМВД по республике.

"В аварии погибла пассажирка легкового автомобиля. Женщина-водитель и четверо пассажиров иномарки, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы. В момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса находились 10 человек, четверым понадобилась медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

ДТП произошло 5 января около 10:17 мск в Чебоксарском районе между поселком Ишлеи и деревней Чиганары. По предварительным данным, столкнулись автомобиль Kia Rio и рейсовый автобус Ford Transit, следовавший из села Красноармейское в Чебоксары.

На месте работают сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашии. Обстоятельства произошедшего и число пострадавших уточняется.

По поручению прокурора Чувашии Андрея Фомина прокуратурой Чебоксарского района ход проверки по факту ДТП взят на контроль. В сообщении прокуратуры республики говорится, что, по предварительной версии, водитель легкового автомобиля 1990 года рождения выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом. На месте происшествия работает заместитель прокурора Чебоксарского района Илья Гаврилов.