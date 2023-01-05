В ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Марий Эл пострадали четыре человека

Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение

ТАСС, 5 января. Пассажирский автобус и грузовик "Камаз" в четверг столкнулись в Марий Эл, в результате четыре человека получили различные травмы. Об этом говорится в сообщении в официальной группе Управления ГИБДД МВД по Республике Марий Эл в социальной сети "ВКонтакте".

"В результате ДТП телесные повреждения получили четыре пассажира автобуса", - отмечается в сообщении.

Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Авария произошла 5 января на нерегулируемом перекрестке на 7-м км автодороги "Подъезд к г. Йошкар-Оле" и ул. Жилина. По предварительной информации, 57-летний водитель "Камаза" при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автобусу, приближавшемуся по главной дороге.