В Саратовской области после массового ДТП один человек умер в больнице

Авария произошла 4 января на трассе федерального значения А-298 автодороги Р-208 Тамбов - граница с Республикой Казахстан

САРАТОВ, 5 января. /ТАСС/. Водитель фургона Volkswagen умер в больнице спустя сутки после ДТП с участием четырех автомобилей на трассе в Аткарском районе Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения региона в четверг.

"5 января днем скончался в больнице от полученных в ДТП травм", - отметили в ведомстве.

Как ранее сообщалось, 4 января днем на трассе федерального значения А-298 автодороги Р-208 Тамбов - граница с Республикой Казахстан 47-летний водитель фургона Volkswagen не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате фургон столкнулся с автомобилем Isuzu, а затем с Toyota и Hyundai. Спасателям областной службы спасения с помощью гидравлического инструмента пришлось вскрывать Volkswagen и вытаскивать оттуда водителя. Мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу, где он и умер спустя сутки. Кроме того, пострадал пассажир из Volkswagen, ему оказана медицинская помощь на месте ДТП.