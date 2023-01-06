ВСУ дважды за 15 минут обстреляли Донецк перед объявленным Россией режимом тишины

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнили, что Вооруженные силы Украины открыли огонь из тяжелой артиллерии

ДОНЕЦК, 6 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза за 15 минут открыли огонь по Донецку из тяжелой артиллерии. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Выпущено три снаряда калибра 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Обстрел произошел в 10:50 мск, под огнем оказался Петровский район Донецка. За 15 минут до этого ВСУ обстреляли из 155-миллиметровых артиллерийский орудий натовского образца Кировский и Петровский районы, было выпущено четыре снаряда.

В четверг президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. В свою очередь власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.