СМИ: незадолго до визита премьера Японии в храм на его территории взорвали петарду

По данным телеканала Fuji, поблизости обнаружили устройство с антенной и проводами, а подрыв мог быть осуществлен дистанционно

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Полиция Японии ведет расследование в связи со взрывом петарды в храме Исэ в префектуре Миэ, который 4 января посетил премьер-министр страны Фумио Кисида. Об этом сообщили в пятницу японские СМИ.

По данным телеканала NHK, примерно за 20 минут до приезда Кисиды на территории Исэ была подорвана петарда. Полиция установила, что взорвавшаяся петарда имеется в открытой продаже, она подрывается с отсрочкой по времени. Правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить лиц, которые подложили ее.

В то же время телеканал Fuji утверждает, что поблизости было обнаружено устройство с антенной и проводами, а подрыв мог быть осуществлен дистанционно.

После убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ в июле прошлого года правоохранительные органы усилили охрану высокопоставленных лиц.