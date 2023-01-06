В результате ДТП в Карелии погибли два человека

Еще трое пострадали, их госпитализировали

ТАСС, 6 января. На федеральной трассе в Карелии утром в пятницу стокнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Республике Карелия.

Авария произошла в 09:50 на 388-м км дороги "Кола". По предварительным данным, водитель Skoda, житель Мурманской области, направляясь в сторону Санкт-Петербурга, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Suzuki.

"На месте ДТП погибли водитель Skoda и 40-летняя пассажирка его автомобиля. Еще двое пассажиров госпитализированы с тяжелыми травмами. 61-летняя петрозаводчанка, водитель Suzuki, также госпитализирована", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции.